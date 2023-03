Mubawab Tunisie analyse le marché de l’immobilier en Tunisie à travers la sixième édition de son Guide de l’Immobilier relatif au deuxième semestre de 2022.

Cette analyse détaillée examine l’évolution des prix de l’immobilier sur différentes zones et décrypte la dynamique de l’offre et de la demande en Tunisie. Cette édition propose également une rétrospective du marché de l’achat et de la vente en 2022.

Les prix moyens par m² dans un appartement continuent à monter en flèche

Dans un contexte marqué par une inflation élevée, le prix du m² des appartements a largement progressé en Tunisie durant l’année 2022.

D’emblée, il ressort du Guide Mubawab que le prix moyen du m² en Tunisie s’est inscrit en hausse globale de 6 % comparé à l’année 2021.

Le deuxième semestre de 2022 a enregistré une diminution au niveau de l’offre des appartements neufs et anciens à raison de 12.6 % par rapport au premier semestre de la même année. A l’inverse, la demande a bondi de 27 % sur la même période.

Accalmie des prix de l’immobilier en Tunisie

Durant le deuxième semestre 2022, les deux catégories d’appartements neufs et anciens affichent des évolutions semestrielles des prix moyens du m² de l’ordre de 4 %.

Prix par m² : Une disparité entre les régions

Prix par m² supérieur à 2500 dinars:

Le m² le plus cher en Tunisie se trouve en banlieue nord de la capitale et aux alentours des stations balnéaires de Hammamet et de Kantaoui, ces zones jouissant d’une attractivité grâce à leurs emplacements stratégiques et à une puissante activité économique.

Les berges du lac 2 (ancien : 4400 DT / neuf : 5100 DT), les Jardins de Carthage (ancien : 3 800 DT / neuf : 4 200 DT), La Marsa ( ancien : 3800 DT / neuf : 4210 DT), Ain Zaghouan Nord (ancien : 2 700 DT / neuf : 3050 DT), Hammamet Nord (ancien : 2 770 DT / neuf : 3000 DT) et Hammamet sud (ancien : 2690 DT / neuf : 2900 DT), El Kantaoui ( ancien : 3120 DT / neuf : 3450 DT).

Prix par m² entre 2000 dinars et 2400 dinars :

Le marché immobilier dans ces trois villes reste stable avec une disparité de prix par m² infime entre l’immobilier neuf et ancien :

Riadh El Andalous (ancien : 2310 DT / neuf : 2495 DT), Nabeul Centre (ancien : 2330 DT / neuf : 2400 DT), Hammam Sousse (ancien : 2165 DT / neuf : 2450 DT)

Prix par m² inférieur à 2000 dinars :

Bien que les prix du m² continuent à grimper partout en Tunisie, la banlieue sud de Tunis est la région la moins chère. C’est dans cette zone que l’on enregistre des prix inférieurs à 2000/ m² :

Nouvelle Médina (ancien : 1 700 DT / neuf : 1 900 DT), Mourouj 6 (ancien : 1 820 DT / neuf : 1 900 DT), Borj Cédria (ancien : 1750 DT / neuf : 1850 DT).

S+2 et S+3 : les configurations les plus fréquentes en Tunisie

Les attentes formalisées collectées à travers le portail Mubawab Tunisie sont principalement des S+2 et des S+3. Le classement des typologies change d’une région à une autre.

L’offre immobilière dans la capitale et ses environs se distingue par une forte proportion de S+3 notamment dans les quartiers millénaires tels que : Riadh El Andalous, Les Jardins de Carthage et Les berges du lac 2 , où l’on note aussi une importante offre de biens neufs.

À l’inverse du bassin tunisois, les S+2 est la typologie la plus fréquente aux gouvernorats de Nabeul et de Sousse.

En plein essor, le centre du gouvernorat de Nabeul offre un panel de logements neufs conséquent, notamment dans le quartier limitrophe de Cité Wafa avec une moyenne de 65%.

La ville balnéaire de Kélibia est, dispose également d’un taux élevé de biens neufs (71 %).

L’échantillon [120m² – 160m²] est le plus offert :

Au niveau de la superficie, la plupart des logements offerts en Tunisie ont comme superficie [120m² – 160m²] avec 29 % d’offres et 28 % de la demande.

« Le secteur immobilier a retrouvé une certaine stabilité en 2022 sur le marché de l’achat des appartement neufs et anciens. Néanmoins, le contexte économique tunisien et mondial impactent ce secteur en pleine mutation, notamment à travers la baisse du pouvoir d’achat du tunisien, la hausse du prix des matières premières, l’augmentation du TMM, l’inflation prévue à 11% en 2023, etc. Tous ces facteurs empêchent d’avoir une certaine visibilité quant aux évolutions futures. » Anis Gharbi, Directeur de Mubawab Tunisie