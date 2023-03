Le tourisme est en passe de se rétablir pleinement cette année et s’apprête à libérer son potentiel en tant que pilier de la paix et de la durabilité, a déclaré l’OMT aux dirigeants du secteur à l’occasion de l’ITB Berlin.

Alors que le principal Salon du tourisme tient son premier événement en face à face depuis 2019, les données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) montrent que plus de deux fois plus de personnes ont voyagé à l’international en janvier 2023 qu’au début de l’année 2022.

Selon le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, le message est clair : “Le tourisme revient toujours”, et le retour de l’ITB ainsi que la réouverture récente de la Chine sont des preuves évidentes de la confiance renouvelée dans les voyages internationaux.

Construire un meilleur tourisme

Pololikashvili a été invité à participer à la cérémonie d’ouverture officielle de l’ITB 2023, aux côtés du vice-chancelier allemand, Robert Habeck, du Premier ministre géorgien, Irakli Garibashvili, de la maire de Berlin, Franziska Giffey, et de dirigeants des secteurs public et privé. Tout en se félicitant de ces données positives, il a également souligné que le tourisme avait “la responsabilité de retrouver une meilleure croissance. Nous devons accélérer et viser un tourisme plus durable et plus résilient“.

Exposant les priorités de l’OMT pour le secteur, Pololikashvili a exhorté les gouvernements et les entreprises à reconnaître l’importance de l’éducation et de la formation, et a souligné le rôle crucial de l’investissement, l'”ingrédient manquant, dans la réalisation des plans en faveur de la durabilité et de la résilience. L’investissement sera le thème principal de la Journée mondiale du tourisme 2023, qui se tiendra le 27 septembre“.

L’OMT à l’ITB 2023

À l’ITB 2023, l’OMT participera à une table ronde spéciale de l’industrie axée sur les ” transitions dans les voyages “, et partagera des idées et des perspectives clés sur les efforts d’action climatique du tourisme et les attentes en matière de comportement des touristes alors que la reprise du secteur se poursuit.

L’OMT rendra également compte de son travail de chef de file en matière de tourisme pour le développement rural, notamment par le biais de l’initiative Best Tourism Villages (des meilleurs villages touristiques).