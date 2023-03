Le premier panéliste du webinaire «Ils excellent en médecine et en sciences de la santé » du quatrième panel de l’initiative “En route vers nos talents en Amérique du Nord”, est le professeur Ali Guermazi, MD, PhD, et ce jeudi 9 mars 2023 à 18h30 (heure tunisienne).

Ali Guermazi, MD, PhD, MSc est professeur de radiologie et de médecine, directeur du Centre d’imagerie quantitative et doyen adjoint de la diversité et de l’inclusion à la Boston University School of Medicine. Il est président de radiologie au VA Boston Healthcare System.

Avant de rejoindre l’Université de Boston, il a été directeur du groupe de recherche sur l’ostéoporose et l’arthrite (OARG) à l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), puis directeur de la recherche clinique chez Synarc, Inc. à San Francisco.

Avant cela, il passé 12 ans à Paris et a travaillé principalement au prestigieux CHU Saint-Louis.

Il s’intéresse aux maladies musculo-squelettiques. On notera d’ailleurs en particulier ses contributions scientifiques dans le diagnostic, l’incidence et l’évaluation de la progression de l’arthrose à l’aide de l’IRM.

Ses travaux se sont concentrés sur l’identification des facteurs de risque structurels de développement et d’aggravation de l’arthrose.

Il a participé au développement de plusieurs méthodes radiologiques originales et largement acceptées pour évaluer le risque et la progression de l’arthrose, notamment les WORMS, BLOKS et MOAKS pour le genou, HOAMS pour la hanche et la radiographie à flexion fixe pour mesurer la largeur de l’espace articulaire.

Il a aussi été impliqué en tant que lecteur IRM au cours des 25 dernières années dans plusieurs grandes études américaines, notamment l’étude Health Aging and Body Composition (Health ABC), la Boston Osteoarthritis Knee study (BOKS), la Multi-center Osteoarthritis STudy (MOST), l’étude Framingham, l’Osteoarthritis Initiative (OAI) et d’autres grandes études financées par les NIH, ainsi que plusieurs essais cliniques parrainés par Pharmaceutical.

Le Dr Guermazi s’intéresse également à la radiologie non vasculaire interventionnelle ainsi qu’à l’imagerie en médecine du sport où il est le radiologue expert du Comité international olympique et de l’équipe de football du Paris Saint-Germain.

Il est l’auteur de plus de 650 publications PubMed évaluées par des pairs, de 12 livres, de plus de 50 chapitres et chercheur sur de nombreuses subventions de recherche liées à la lecture IRM pour l’arthrose.

Son indice h est de 109. Il a reçu de nombreux prix parmi lesquels l’OARSI Excellence in Clinical Research en 2018, et le RSNA Margulis Award pour le meilleur article en 2022. Il a été invité à donner des conférences dans plus de 70 pays à travers le monde.

A noter que ce panel est organisé par RECONNECTT en partenariat avec webmanagercenter.com.

Pour s’inscrire gratuitement : https://lnkd.in/giDVssZ4