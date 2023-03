Corenav, société privée algérienne de construction et de réparation navale, a mis à l’eau, au port de Zemmouri à Boumerdès, son troisième thonier qui mesure 35 mètres de long.

Dénommé “Wafid Zinedine“, et comme il se doit, ce navire destiné à la pêche au thon a été inauguré le 3 mars 2023 par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, et le ministre des Transports, Kamal Beldjoud, rapporte APS.

Les deux ministres ont saisi cette occasion pour «… saluer les progrès qualitatifs réalisés par l’Algérie dans le domaine de la construction navale et du renforcement de sa flotte ».