Désormais, les produits de base guinéens sont interdits d’exportation : piment sec et frais, aubergine, gombo, tomate fraîche, taro, farines de manioc et de maïs, fonio, igname, patate douce et l’oignon.

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises qui a décidé cette interdiction pour une durée trois mois (mars, avril et mai).

A noter que la prochaine récolte de ces denrées commence en juin.