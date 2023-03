Le festival “Mûsîqât”, événement phare de la scène musicale traditionnelle et néo-traditionnelle, ainsi que de la musique du monde, “ne pourra malheureusement pas être organisé cette année encore”, informe un communiqué de presse.

Créé en 2006 en co-production entre Scoop Organisation et le CMAM (Centre des musiques arabes et méditerranéennes, Ennejma Ezzahra), le Festival Mûsîqât a été le premier partenariat public privé culturel en Tunisie.

Après plusieurs belles années de programmation de qualité, “la direction du CMAM a finalement décidé de ne plus allouer de budget, malgré l’obligation contractuelle de cette institution de prendre en charge le budget artistique”, mentionne le communiqué.

Malgré les efforts des co-organisateurs, le ministère des Affaires Culturelles, selon la même source, “n’a pas réagi aux différentes sollicitations et problèmes persistants dans le secteur, probablement trop occupé ou préoccupé par la bonne douzaine de festivals qu’il gère et finance directement faisant ainsi de l’ombre aux initiatives privées”.

Les années 2022 et 2023 auraient dû être les années de reprise de Mûsîqât, mais il faut garder l’espoir que “la situation évoluera favorablement et que le Festival Mûsîqât pourra renaître, probablement différemment, dans le futur pour le plus grand plaisir des amoureux de la musique traditionnelle et néo traditionnelle ainsi que de la musique du monde”, lit-on dans le texte du communiqué.

Pour rappel, le festival “Mûsîqât” s’est tenu pour la dernière fois en 2019 (21-26 octobre) dans une 13ème édition avec la participation de 6 pays : Tunisie, Espagne, Autriche, Grèce, Sénégal et Maroc.