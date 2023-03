Une convention de partenariat entre le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la Chambre syndicale des grandes surfaces, a été signée, dimanche 5 mars 2023, pour faciliter la commercialisation des produits des groupements féminins de développement.

Cette convention permettra de renforcer 33 groupements féminins de développement moyennant une enveloppe de 1,5 million de dinars (MDT) et la création de 30 nouveaux groupements au cours du plan de développement 2023-2025.

Auparavant, la ministre de la Famille avait inauguré la première exposition des groupements féminins de développement qui est organisée par son département en collaboration avec la Banque tunisienne de solidarité du 5 au 12 mars 2023 à la Galerie de l’information à Tunis.

La ministre a indiqué que le nombre des groupements de développement qui est passé de 121 avec la participation de 3 600 adhérentes à 180 (5 500 adhérentes) a connu un engouement de la part des femmes, de différentes tranches d’âges, en particulier parmi les diplômées du supérieur.

Elle a affirmé que les efforts sont déployés pour consolider ces groupements durant le plan de développement 2023-2025 avec en moyenne 10 groupements par an moyennant une enveloppe estimée à 1 MDT.

La ministre de la famille a ajouté que cette convention permettra de faciliter la commercialisation des produits des femmes dans les grandes surfaces commerciales, selon les normes de qualité.