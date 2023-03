Au cours de l’exercice 2022, les équipes de la garde douanière ont saisi des marchandises et des moyens de transport, d’une valeur de 509 millions de dinars (MD), soit une hausse d’environ 30%, par rapport à l’année 2021, selon le porte-parole de la direction générale de la Douane tunisienne, Haythem Zanned.

Il a ajouté lors d’une journée d’étude sur ” la contrebande et le commerce parallèle ” organisée, samedi, à Tunis, que les équipes de la garde douanière ont relevé, dans le cadre de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle, 11 mille et 298 infractions sur tout le territoire tunisien.

Et de préciser que les différentes unités douanières se sont engagées, au cours de la période récente, de contrôler les entrepôts et les circuits de distribution et à saisir les marchandises injectées sur le marché local à travers les ventes aux enchères.

Zanned a, également, souligné que les services de la douane aux points de passage frontaliers et aux frontières terrestres et maritimes œuvrent à lutter contre la contrebande et la saisie des marchandises de contrebande que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du territoire tunisien.

Pour les tentatives du trafic des personnes, le porte-parole de la direction générale de la Douane tunisienne a fait savoir que les unités de la garde douanière terrestre et maritime sont mobilisées dans les points avancés et travaillent avec les unités de l’armée de mer et de la garde maritime pour lutter contre toutes tentatives de migration clandestine (désert et les frontières entre la Tunisie et l’Algérie et la Tunisie et la Libye).

De son côté, le membre du Bureau exécutif au sein de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Bechir Boujday, a mis l’accent sur la nécessité d’éradiquer le phénomène de la contrebande et du commerce parallèle considéré comme une menace pour l’économie nationale et la paix sociale.

Il a indiqué que l’économie parallèle a touché de nombreux secteurs, notamment, les secteurs du textile, du cuir et de la chaussure.