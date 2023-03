Les ministres des Affaires étrangères tunisien et syrien ont affirmé la volonté de voir les relations bilatérales et de fraternité entre les deux pays reprendre leur cours normal, à travers le renforcement de la représentation diplomatique et l’échange de visites entre responsables des deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a reçu samedi un appel téléphonique de son homologue syrien Fayçal Mokdad qui lui a transmis les salutations et la considération du président de la République arabe syrienne Bachar el-Assad au président Kais Saied, louant le soutien de la Tunisie à la Syrie lors du séisme qui a frappé le pays.

Le 12 février, le ministère des Affaires étrangères avait annoncé qu’un diplomate de l’ambassade de la Tunisie au Liban rejoindra, à partir du 13 du même mois, la mission diplomatique à Damas, en Syrie, dans le cadre du suivi de la situation des Tunisiens résidant en Syrie suite au séisme qui a frappé plusieurs régions du pays.