La huitième édition du Festival international Siccaveneria de jazz et de world music “Sicca Jazz”, prévue du 14 au 19 mars 2023, s’ouvre au Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef avec le jazzman Malek Lakhoua et son tout nouveau projet “Majazz”.

“Majazz”, comme il est présenté, est une métaphore qui évoque des sonorités plurielles qui se conjuguent ensemble. Le terme renvoie aux notions de “métissage” ou “alliage” et tient lieu de titre au nouveau projet conçu et signé par le batteur Malek Lakhoua. “Majazz”, c’est aussi en arabe, la liberté de donner libre cours à l’imagination et à l’imaginaire. C’est une métaphore de liberté qui est au cœur même de la musique jazz qui souligne l’identité musicale de ce projet.

Réunissant les sonorités orientales du oud tunisien et plusieurs instruments jazz à l’instar de la batterie ou la trompette, “Majazz” c’est aussi une rencontre inédite entre le oud et les sonorités du vibraphone.

Se voulant un voyage musical à travers des nouvelles compositions spécialement écrites pour l’occasion, “Majazz” s’appuie aussi sur des arrangements de standards de jazz et également des airs de musique arabe, mis en œuvre par un sextet, en résidence artistique grâce au soutien et au concours de l’Institut français de Tunisie (IFT).

Cette formation réunira des musiciens de deux continents et quatre pays différents : le vibraphoniste italien (basé à Paris) Nicholas Thomas, le trompettiste français Quentin Ghomari, le contrebassiste suisse (basé à Vienne) Andreas Wealti, et les deux oudistes tunisiens Aziz Essaied et Mouna Chtourou, avec le batteur Malek Lakhoua qui complétera la liste.

Après une première rencontre avec le public en décembre dernier devant une salle comble pour la première édition hivernale du festival de la médina au Club culturel Tahar Haddad de Tunis, ce sextet inédit se produira à l’occasion de l’ouverture de la huitième édition du festival de jazz keffois “Sicca Jazz”, le 14 mars, après une avant-première programmée pour le 11 mars à l’institut supérieur de Musique de Sousse.

Disponible sur le site du festival et sur la page facebook, le programme de la huitième édition de Sicca Jazz se poursuit après l’ouverture avec au programme 13 spectacles dont 9 au Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef, et 4 spectacles “Sicca Jazz Experience” à la maison de culture Touiref, les complexes culturels de Tajerwine et de Sakiet Sidi Youssef et à la maison de la culture Kalaa el-Khasba.

Mettant en vedette quelques-uns des plus grands noms de la scène musicale ainsi que de belles découvertes, le festival de jazz prévoit entre autres le groupe Electro de luxe, les maestros du mélange jazz funk, hip hop et le groupe Noon au style influencé par l’électro, la trap et les musiques traditionnelles et ce, avec la participation de six pays : Tunisie, France, Algérie, la Finlande, Danemark et la Grande Bretagne.

Les mélomanes de jazz ou de musiques du monde, auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir les grands noms du jazz contemporain, la musique des légendes du jazz et le Kef. qui rendra un hommage lors de cette édition à la mémoire de l’un des membres fondateurs du festival Dima Djazz en Algérie feu Zouheir Bouzid, et l’artiste populaire feu Mondher Jebabli, originaire de Tajerouine dans le gouvernorat du Kef et considéré comme l’un des plus grands chanteurs du nord-ouest.

La clôture sera aux couleurs jazz classique-fusion de la Tunisie et de la Grande Bretagne avec l’Orchestre Symphonique de Carthage sous la houlette de Hafedh Makni et Bill Laurance.

La musique du pianiste, claviériste et compositeur Bill Laurance évoque un sens saisissant du temps et du lieu. En tant que membre original du groupe Snarky Puppy, quatre fois lauréat d’un Grammy Award, globe-trotter et défiant les genres, Laurance a fait le tour du monde d’innombrables fois, donnant des centaines de concerts à des dizaines de milliers de fans dans le monde entier.