Leader mondial des technologies de micro-irrigation et présente au Maroc depuis trois décennies, Netafim, une entreprise israélienne, a décidé d’implanter une nouvelle usine dans la région de Kénitra.

Netafim a créé une filiale au royaume chérifien en 2017, «… grâce aux efforts de l’ingénieur agronome Marouane Benmouama. Cette nouvelle usine, la première en Afrique du Nord, avec une enveloppe d’investissement de 2,8 millions de dollars, sera installée à Kénitra », rapporte bladi.net.

Pour commencer, elle va approvisionner le marché intérieur marocain, avant de tenter de s’étendre dans les autres pays de la région, tâche qui risque cependant d’être extrêmement hardie, sauf peut-être sur le marché mauritanien.

La cérémonie d’inauguration de l’usine a eu lieu jeudi 2 mars 2023 en présence des ministres marocains de l’Industrie et de l’Agriculture, et des ambassadeurs d’Israël et du Mexique à Rabat, mais également de personnalités opérant dans le secteur agricole.