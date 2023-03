L’unité de fabrication des engrais chimiques M’dhilla-1 (gouvernorat de Gafsa) s’apprête à exporter la première cargaison d’engrais superphosphaté, au titre de l’année 2023, vers l’Amérique latine.

Selon le directeur de l’unité de production affiliée au Groupe chimique tunisien (GCT), une cargaison de 25 à 30 mille tonnes d’engrais monophosphaté à usage agricole sera expédiée à la mi-mars vers le Brésil.

D’autres quantités de cet engrais seront également exportées vers les marchés asiatiques, après la signature, récemment, d’un nouveau contrat avec un client du secteur public dans un pays asiatique, pour la fourniture de 150 mille tonnes d’engrais.

Dans ce contexte, le responsable a affirmé que la reprise de la production et de l’exportation d’engrais triphosphate de haute qualité se maintiendra dans le temps.

“Si la situation sociale se poursuit sur un élan de stabilité dans les zones de production de phosphate et d’engrais, cela se répercutera positivement sur les indicateurs de production et de commercialisation d’engrais chimiques dans le pays et à l’étranger”, a-t-il souligné.