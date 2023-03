Le ministère des Affaires culturelles a publié une liste de 19 films qui bénéficieront d’une aide à la production cinématographique au titre de l’année 2022.

La liste complète des projets a été publiée, mardi 28 février 2023, sur le site du ministère qui présente le rapport final détaillé de la commission du Fonds d’aide à la production cinématographique.

La session 2022 de ce programme national est dotée de 4 millions de dinars, indique le rapport.

Les financements alloués pour chaque projet varient selon le genre de film et l’aide demandée. Ils se situent entre 600 000 dinars et 25 00O dinars.

Parmi les 19 projets retenus, la commission a sélectionné 8 longs-métrages (4 fictions et 4 documentaires), 6 courts-métrages (5 fictions et 1 film d’animation), en plus de 5 autres projets qui auront des aides à la finition (3) et à l’écriture (2).

Une liste de 75 projets de films est parvenue à la commission dont 29 longs métrages (19 fictions, 9 documentaires et 1 docufiction) et 28 courts-métrages (25 fictions, 1 documentaire, 1 docufiction et 1 film d’animation). Parmi les projets candidats, ils figurent aussi 18 projets qui ont demandé des aides à l’écriture et la réécriture (11) et à la finition (7).

Rappelons qu’une enveloppe totale de 5 millions de dinars était attribuée à 28 projets de films au cours de la session précédente. La commission d’aide à la production cinématographique au titre de l’année 2021 avait reçu 65 candidatures.

Pour cette session 2022, la commission présidée par Mokhtar Rassaa est composée de Mohamed Abdellatif Layouni (producteur de cinéma), Khadijah Lemkcher (réalisatrice), Sihem Temimi (distributrice de films), Hafidha Gara Bibane (écrivaine), Samira Dami (critique) et Mounira ben Hlima, Directrice générale du Département des arts scéniques et des arts audiovisuels au ministère des Affaires culturelles.

Le rapport final fait état d’une série constats et de recommandations faites par les membres de la commission. Ils ont évoqué ” un nombre important de candidatures face à de maigres financements alloués pour cette session 2022, et qui sont contenues dans le budget du Centre national du cinéma et de l’image “.

La commission a notamment préconisé l’augmentation des aides annuelles publiques à la production cinématographiques en consacrant une enveloppe de 10 millions de dinars.

Cette augmentation aiderait à répondre aux besoins financiers grandissants des professionnels et satisfaire le nombre des candidatures assez important, lit-on dans le texte du rapport.

Les constats de la commission d’aide sont globalement assez identiques à ceux de la commission précédente : des projets qui ne répondent pas aux conditions d’éligibilité et d’autres proposant des contenus qui demeurent globalement faibles.

Dans ce sens, il a été notamment recommandé d’organiser des ateliers dirigés par des professionnels tunisiens et étrangers.

Une nouvelle Commission d’encouragement à la production cinématographique est nommée chaque année par le ministère des Affaires culturelles. Elle est composée de 7 membres qui appartiennent au domaine culturel et cinématographique.

Le président de la commission dirige les travaux de la commission. La direction générale des arts scéniques et audiovisuels assure le secrétariat permanent de la Commission, la conservation et le suivi des demandes de subventions et d’encouragement.

Des textes de loi relatifs aux modalités de gestion du Fonds d’encouragement de la production et de l’industrie cinématographique et un décret fixent les prérogatives de cette commission.

Cette dernière peut à titre exceptionnel inviter des experts tunisiens pour émettre leurs avis sur des questions relevant de leurs domaines de compétence.

Cette commission consultative a pour mission d’examiner des dossiers de demande de subventions d’encouragement qui lui sont soumis et de proposer le montant des subventions d’encouragement qui peuvent être accordées aux projets de films cinématographiques retenus.

La subvention d’encouragement est accordée par décision du ministre chargé de la Culture après avis de la Commission. Pour chaque session, le montant global d’aides est alloué dans le budget du Centre national du cinéma et de l’Image (CNCI).