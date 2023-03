Dans la vie politique, un mot de trop ou de moins peut parfois avoir de lourdes conséquences. Aujourd’hui, certains opérateurs tunisiens qui misaient depuis des années et avaient même réussi à percer les marchés africains ne savent plus quoi faire, tant l’image de la Tunisie et des Tunisiens est ternie.

Mal interprété certes, mais le fait est là : le discours du président de la République lors d’une réunion tenue le 21 février 2023 à Tunis a fait mouche dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne.

Concrètement, le site mosaiqueguinee.com titre : «Chasse aux noirs en Tunisie : l’importation des produits tunisiens à Conakry suspendue par des commerçants». Et on y lit: “De nombreux opérateurs économiques guinéens ont suspendu l’achat et l’importation de produits tunisiens à Conakry, au regard de tout ce que leurs compatriotes et voisins de la sous-région subissent de la part des autorités et populations de ce pays arabe“.

«Par rapport à la situation qui prévaut en Tunisie, nous les importateurs de produits tunisiens chez nous à Conakry, nous prenons des mesures pour agir et aider à désamorcer cette crise ou à dissuader les autorités tunisiennes sur le plan économique. C’est ce qui fait que nous avons décidé de boycotter les produits tunisiens. On ne peut pas continuer à améliorer ou à aider à l’essor économique d’un pays qui appelle à l’extermination d’une race dont nous faisons partie. C’est pour que les autorités tunisiennes se ressaisissent. Plusieurs opérateurs économiques guinéens ont pris la même décision », explique Souleymane Diallo, l’un des importateurs cités par le site.

Ainsi, plusieurs commandes de produits tunisiens comprenant mayonnaise, beurre, couches pour bébé et bien d’autres auraient été annulées par des opérateurs économiques guinéens.

Mais seulement, Mosaïque Guinée indique également que des commerçants sénégalais et ivoiriens qui importent des produits tunisiens auraient eux aussi adhéré à ce boycott.

A noter au passage que le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens à l’étranger, Morissanda Kouyaté, s’est entretenu au téléphone, mercredi 1er mars 2023, avec son homologue tunisien, Nabil Ammar, sur la situation des ressortissants guinéens en Tunisie.

D’autres actions seraient en cours et concerneraient entre autres des annulations des visites dans le cadre de la coopération entre certains pays africains et la Tunisie.