Une nouvelle ère avec un esprit d’un continuel renouveau

De nouvelles ambitions instaurées par une nouvelle identité visuelle

BIEN-FONDÉ DE LA NOUVELLE IDENTITE VISUELLE DE LA BNA

La BNA est aujourd’hui une grande enseigne à forte notoriété qui se lance dans une nouvelle stratégie de développement et de modernisation lui permettant d’afficher de nouvelles ambitions et de fixer de nouveaux objectifs.

Etre une banque de proximité, universelle et citoyenne…c’est consacrer toutes nos ressources à notre clientèle, exercer nos métiers de façon innovante, responsable et compétitive, donner à nos collaborateurs des raisons d’être fiers d’appartenir à notre banque et apporter notre soutien à l’économie et à la société dans le cadre d’une stratégie RSE valorisante.

Dans ce cadre, la BNA s’est engagée dans une stratégie de modernisation cohérente lui permettant d’afficher de nouvelles ambitions, de fixer de nouveaux objectifs et de favoriser une politique d’innovation, d’anticipation des besoins de la clientèle et de développement des différents pôles d’activité de la banque.

Ce nouveau positionnement fait appel à une stratégie de communication appropriée permettant de préserver le “Capital Confiance” et la “Notoriété” dont jouit la banque, de renforcer son identité et de mettre en exergue ses valeurs, ses missions et ses engagements. Pour asseoir cette évolution, la BNA se fait une peau neuve : un nouveau souffle instauré par une nouvelle identité visuelle afin de refléter au mieux les valeurs de la banque.

Le lancement d’une nouvelle identité visuelle constitue une réponse appropriée aux nouveaux objectifs, enjeux et exigences en matière de communication et aux évolutions profondes ayant touchées la banque.

Comme première pierre à l’édifice, la banque pose sa nouvelle identité avec le changement de son logo.

Le projet de mise en place de cette nouvelle Identité Visuelle de la BNA n’est pas donc lié au changement de dénomination ou d’activité : Il s’agit d’une nouvelle IV qui accompagnera la nouvelle stratégie de la banque.

LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DE LA BNA

La BNA souhaite refléter une image de banque Citoyenne, moderne, universelle et de proximité, offrant un service de qualité et une offre compétitive à sa clientèle particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises.

L’objectif est donc de concrétiser ce souhait en termes de visibilité par la création et le développement d’une nouvelle identité visuelle forte, cohérente et spécifique à la banque permettant aussi de rajeunir l’image de la banque.

L’illustration du nouveau logo de la BNA est inspirée de deux mains qui se serrent.

Un geste qui reflète la bienveillance et la connexion, deux volets primordiaux pour une banque qui a, non seulement, un historique glorieux imprégné par le patriotisme, la citoyenneté et l’engagement, mais aussi une vision ambitieuse tournée vers l’avenir.

Quant à la forme de ce nouveau logo combinant le carré avec la lettre « B » de BNA, elle ne peut que représenter la fiabilité, la stabilité, le sérieux et la rigueur d’une banque qui se veut universelle et proche de ses clients. Elle se veut au coeur de la vie des individus et de la société.

Le tout sous-titré par le nom de cette institution. Le logo est composé de deux couleurs qui permettent de distinguer entre la marque et son activité et qui incarnent la prospérité et le professionnalisme.

En effet, la BNA a conservé sa couleur verte emblématique tout en la redéfinissant pour être plus lumineuse, moderne et plus adaptée aux supports de l’ère du digital. Elle a également accentué la couleur grise, couleur sobre et élégante, précédemment présente dans son ancien logo pour mettre en avant son professionnalisme, son ambition et appuie son positionnement sur le marché de Retail.

A travers cette nouvelle identité, la BNA se veut une banque animée par son histoire, moderne et ancrée dans son époque mais surtout tournée vers l’avenir avec tous ses enjeux. Ainsi, cette banque publique demeure un élément central du dispositif de développement économique équilibré et harmonieux du pays mais aussi,

un établissement conscient de son environnement et les grands changements universels dans le secteur bancaire et le monde économique et d’investissement.

En effet, la BNA est une banque connectée à ses clients et au monde qui l’entoure. Ayant pour mission de soutenir les différents acteurs économiques dans le pays, répondre au mieux aux attentes de ses clients et consolider son rôle dans les secteurs de l’agriculture et l’agro-industrie, la BNA a pour objectif d’être une banque utile qui a un rôle significatif dans son écosystème. Cependant, elle a bâti sa nouvelle stratégie de développement sur trois axes essentiels à savoir ; l’humain, la société et le progrès. Grâce à ces axes, la banque promet à ses clients de cultiver de la proximité et de la bienveillance dans leurs relations, d’être plus responsable et citoyenne envers le collectif et le pays et d’assurer de la prospérité pour garantir une évolution au rythme de l’époque.

La BNA ne cesse d’offrir à ses clients des services bancaires de qualité et de consolider ses acquis notamment en matière de collecte de dépôts et de distribution de crédits. Par ailleurs, elle est convaincue par le rôle clé de l’investissement dans la création de richesse et l’aisance des individus et du pays. La BNA a souvent œuvré pour la promotion de l’entreprenariat dans les différents domaines.