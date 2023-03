L’investissement déclaré dans le secteur industriel a augmenté de 6,3% durant le mois de janvier 2023 par rapport à janvier 2022. Celui-ci s’est établi à 131,1 millions de dinas (MDT), d’après le “Tableau de bord de l’industrie tunisienne” publié mercredi 1er mars 2023 par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

L’agence fait savoir que 315 projets ont été déclarés en janvier 2023 contre 254 projets durant le même mois de l’année précédente, soit une hausse de 24%. Ces projets permettront la création de 3 548 postes d’emplois.

Les secteurs ayant connu des augmentations des investissements déclarés sont ceux des industries agroalimentaires (+229,1%), des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+177,8%), des industries chimiques (+200%), des industries du textile et de l’habillement (+11,5%).

En revanche, les investissements déclarés dans les autres secteurs ont diminué par rapport à janvier 2022. Les baisses concernent essentiellement le secteur des industries mécaniques et électroniques (-50,4%), le secteur des industries du cuir et de la chaussure (-94,7%) et celui des industries diverses (-70,6%).

Il est à noter que 43% des investissements déclarés durant le mois de janvier 2023 entrent dans le cadre de projets de création qui sont passés de 51,3 MDT durant le mois de janvier 2022 à 55,8 MDT en janvier 2023, soit une hausse de 8,8%.

Les investissements déclarés dans des projets d’extension, de renouvellement de matériel et d’autres ont atteint 75,3 MDT, soit une augmentation de 4,6% par rapport à janvier 2022.

Les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont baissé de 37,4% passant à 36,2 MDT en janvier 2023.

Par contre, les industries dont la production est orientée vers le marché local ont évolué de 45,1%, passant à 94,9 MDT.

Les investissements relatifs aux projets dont le coût est supérieur à 5 MDT ont évolué de 75,6% s’établissant à 61,1 MDT.

Les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat ont évolué de 3,9% atteignant 42,3 MDT. Cette évolution résulte de la hausse de 390,5% des investissements de partenariat.

Le mois de janvier de l’année 2023 a, par ailleurs, été caractérisé par une baisse de 54,6% de l’investissement déclaré dans les zones de développement régional, qui s’est replié à 27,4 MDT.