Le dernier rapport sur l’indice logistique des marchés émergents Agility 2023, qui vient d’être publié, a classé la Tunisie au 32ème rang sur un total de 50 pays émergents étudiés.

La Tunisie améliore, ainsi, son classement de 2 places par rapport à l’année 2021. A l’échelle africaine, notre pays se classe en 6ème position derrière le Maroc (20ème), l’Egypte (20ème), l’Afrique du Sud (24ème), le Kenya (25ème) et le Ghana (29ème).

Au niveau de la région MENA, la Tunisie se classe au 9ème rang. Le classement est dominé par la Chine (1ère), l’Inde (2ème) et les Emirats arabes unis (3ème).

Principale révélation du rapport : près de 70 % des responsables mondiaux de la logistique déclarent se préparer à la récession dans un contexte de hausse des coûts, de ralentissement de la demande et de perturbation continue de la chaîne d’approvisionnement.

L’Agility Emerging Markets Logistics Index classe les pays en fonction de leur compétitivité globale, de leurs atouts logistiques, de leur climat des affaires et de leur préparation numérique – des facteurs qui les rendent attractifs pour les prestataires logistiques, les transitaires, les transporteurs aériens et maritimes, les distributeurs et les investisseurs.