Le ministère des Affaires sociales annonce, mercredi 1er mars 2023, la désignation de Walid Lammouchi comme nouveau directeur du Centre arabe pour l’administration du travail et l’emploi, succédant ainsi à Rabeh Megdich.

Dans un communiqué rendu public, le chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, Rafik Ben Ibrahim, a exprimé lors d’une cérémonie organisée à cette occasion le souhait de veiller à la promotion des activités du Centre et le développement des relations entre la Tunisie et les autres pays dans le domaine du travail.

Le nouveau directeur du Centre arabe pour l’administration du travail et l’emploi a été désigné par le directeur général de l’Organisation arabe du travail, Fayez Mtiri, avec l’appui du ministre tunisien des Affaires sociales, Malek Ezzahi.

Le Centre arabe pour l’administration du travail et l’emploi est un établissement relevant de l’Organisation arabe du travail, créé en 1986, et est le fruit d’une coopération multipartite, à savoir l’Organisation arabe du travail, l’Organisation internationale du travail et la République tunisienne représentée par le ministère des Affaires sociales.