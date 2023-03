Heureux le Maroc. Alors que d’autres pays africains, y compris la Tunisie, voient se creuser leur déficit commercial avec la Chine, le Maroc, lui, enregistre une augmentation de ses exportations sur le marché chinois.

C’est en tout cas ce qu’indique l’Association de Coopération Afrique-Chine pour le Développement qui cite des chiffres de l’administration générale de la douane chinoise.

Selon ces données, en 2022, les exportations marocaines vers la Chine ont enregistré une forte augmentation, et ont concerné entre autres les équipements électriques et de produits industriels connexes, les minéraux et textiles et produits en cuir, rapporte bladi.net.

En effet, le Maroc a exporté au cours de l’année 2022 pour une valeur de 910 millions de dollars américains sur la Chine, contre 824 millions de dollars en 2021, soit une progression de 9,41%.

Par produit, ce sont les équipements électriques et de produits industriels connexes qui arrivent en tête des produits marocains exportés vers la Chine, avec une valeur globale de 526 millions de dollars, ou près de 58% des exportations totales. Ils sont suivis par les exportations de minéraux (en deuxième position), pour 245 millions de dollars. Les textiles et cuir occupent la 3ème marche du podium (76,28 millions de dollars).