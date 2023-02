L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma, accueillera une rencontre sur “Vulnérables … Portraits sociologiques”, un nouveau livre collectif dont la présentation aura lieu mercredi 1er mars 2023 à 15h au siège de l’Académie, à Carthage.

Organisée par l’association Dissonances/Nachaz, éditeur du livre, la rencontre sera présentée par Mohmed Kerrou et aura lieu en présence des auteurs. La présentation sera coordonnée par les professeurs Imed Melliti et Hichem Abdessamad qui sont figurent parmi les auteurs du livre.

La liste des auteurs comprend également Mohamed Slim Ben Youssef, Mohamed Ali Ben Zina, Arbi Dridi, Raoudha Elguédri, Wael Garnaoui, Kaouther Graïdia, Samiha Hamdi, Maher Hanin, Soufiane Jaballah, Monia Lachheb, Faten Mbarek, Hayet Moussa, Fethi Rekik et Adrien Thibault.

“Témoins de leurs vies, les acteurs qui ont contribué par leur récit à l’élaboration des portraits réunis dans ce volume, ont raconté leurs vécus émaillés d’épreuves et de souffrances et révélé, de ce fait, une capacité variable à résister au poids de leurs conditions objectives et aux injonctions de leur environnement et, plus généralement, à tenir face aux aléas de la vie. Aussi implacable qu’elle puisse paraître, leur vulnérabilité a été aussi, et paradoxalement, un révélateur de la marge d’action et de résistance qu’ils ont réussi à négocier”, lit-on dans la présentation du livre.

“Vulnérables…portraits sociologiques” a été publié récemment par Disonances – Nachaz. Cette association à vocation culturelle, intellectuelle et civique fondée par un groupe d’enseignants, de chercheurs, universitaires ou pas, et de traducteurs.

“Nachaz se veut littéralement un lieu de rencontre(s) : des idées, des éclairages interdisciplinaires, des ressources documentaires… Un espace d’activités tournée vers les questions de fond relatives à la politique, à la société et à la culture, en résonance avec ce qui nous paraît travailler en profondeur la société tunisienne depuis le 14 janvier”, peut-on lire sur le site de l’association.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités scientifiques et culturelles de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït Al-Hikma. Cette institution publique, à caractère non administratif, œuvre depuis trois décennies à favoriser l’approfondissement et la diffusion des connaissances, à nouer un dialogue scientifique universel et à promouvoir la culture.