La deuxième édition de “Mobile Film Festival Africa” aura lieu du 3 au 31 mai 2023, en ligne. Les réalisateurs et réalisatrices d’Afrique sont invités à réaliser un film selon le principe “1 Mobile, 1 Minute, 1 Film”, et sur un thème libre.

Créée en 2021, cette manifestation cinématographique panafricaine annuelle est organisée par le “Mobile film festival” avec le soutien de plusieurs partenaires. Le Mobile film festival Africa est ouvert aux jeunes talents “résidents sur le continent africain”, soulignent les organisateurs.

Après la Tunisie en 2022, cette édition 2023 de “Mobile Film Festival Africa” se tiendra au Maroc à l’occasion de “Rabat, Capitale africaine de la culture”. La remise des prix est prévue le 8 juin au cinéma le Renaissance de Rabat en présence du jury.

Le Palmarès de la première édition, organisée les 24 et 25 mars 2022 à Tunis, avait été dévoilé au siège de l’Institut français de Tunisie (IFT).

L’appel à films ouvert le 14 février se poursuivra jusqu’au 4 avril 2023. L’annonce de la sélection officielle, composée de 50 films, aura lieu le 03 mai 2023.

Le Mobile film festival Africa repose sur le même principe de la version internationale du Mobile Film festival qui adopte le format: 1 Mobile, 1 Minute,1 Film.

Pour rendre le festival encore plus accessible et montrer la richesse des différentes cultures africaines, les réalisateurs pourront soumettre leur film dans les langues et dialectes de leurs choix. Les films seront sous-titrés en français, anglais, arabe et portugais.

A l’occasion de cette 2ème édition, 46.000 $ de bourses seront remis aux lauréats des 50 films dans la compétition officielle. Neuf prix seront décernés, associés à des bourses qui permettent aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels et l’aide d’un producteur Africain.

Le Grand Prix Africa et le Grand Prix Maroc sont dotés de 10 000 dollars US chacun. Créé en l’honneur de “Rabat, Capitale Africaine de la Culture”, le Grand Prix Maroc sera consacré aux talents marocains.

Le Prix du Film Francophone, le Prix ACP – UE Culture, le Prix du Scénario, le Prix de la Réalisatrice et le Prix du Film Documentaire, sont dotés de 5 000 $ chacun. Les lauréats des prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur auront la somme de 500 $ chacun.

Les lauréats seront désignés par un éminent jury représentant la diversité des cinémas d’Afrique. Gad Elmaleh, humoriste, acteur et réalisateur franco-marocain, sera le président du jury.

Il sera entouré de cinq membres dont les Marocaines Samia Akariou, actrice, scénariste et metteuse en scène et Sofia Alaoui, réalisatrice et scénariste, la Bénino-camerounaise Françoise Ellong-Gomez, scénariste et réalisatrice, le Congolais Rafiki Fariala, réalisateur et chanteur slameur, et la Kenyane Fibby Kioria, productrice.

“Les valeurs défendues par le festival sont de révéler, soutenir et accompagner les talents de demain du cinéma, en offrant des bourses et un accompagnement permettant aux lauréats de tourner un court-métrage professionnel”, lit-on dans un communiqué du festival.

Le Mobile Film Festival est un festival international de courts métrages fondé en 2005 sur un principe simple : 1 mobile, 1 minute, 1 film sur un thème libre. L’objectif est d’inciter les talents du monde entier à devenir les réalisateurs et réalisatrices de demain.

Le choix du téléphone mobile permet de supprimer toutes les contraintes économiques pour que chacun puisse participer dans les mêmes conditions.

Trois Tunisiens étaient parmi les lauréats de la première édition du Mobile Film Festival Africa: L’eau de la Vie de Souhaib Dakhlaoui (Prix de la Mise en Scène), Le Cimetière des Inconnus de Walid Fellah (Prix du Film Documentaire) et Divisés de Houssem Ben Hamza (Prix du Scénario).

Le Grand Prix Africa, la plus haute distinction du festival, a été attribué au film sénégalais Je Suis Liberté de Marcel M Diouf. Le festival a annoncé que ce court-métrage sur les enfants talibés à Dakar “kola”, est en phase de développement et sera tournée courant 2023, avec le soutien du Fonds de la jeune création francophone (JCF).