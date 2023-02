Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, et leader du marché automobile tunisien, annonce aujourd’hui un volume de ventes exceptionnelles de la Grand i10 pour l’année 2022.

Avec 4975 immatriculations, la Grand i10 est devenue le modèle le plus vendu du marché des véhicules légers toutes finitions confondues (Populaire, Sedan et Hatchback).

Hyundai Grand i10 est un véhicule compact et élégant qui offre une combinaison parfaite de style, de confort et de performances. Avec son design moderne et ses fonctionnalités avancées, la Grand i10 est un choix idéal pour les conducteurs qui cherchent une voiture pratique, fiable et moderne à un prix abordable.

Le véhicule est équipé de nombreuses caractéristiques, notamment une technologie de pointe, une sécurité renforcée et un espace de chargement pratique pour vos besoins quotidiens. De plus, le moteur performant et économique offre une conduite fluide et une économie de carburant exceptionnelle.

“La Hyundai Grand i10 est la voiture compacte la plus vendue toutes catégories confondues et nous en sommes très fiers. Notre engagement en faveur de la qualité, de la sécurité et de la performance a porté ses fruits. Ce qui rend la Grand i10 des plus attractives, c’est son design élégant, ses caractéristiques fonctionnelles et son prix des plus compétitifs. Nous nous engageons à satisfaire les conducteurs de tous horizons avec des produits encore meilleurs à l’avenir.” a déclaré M. Mehdi Mahjoub directeur général d’Alpha Hyundai Motors.

En 2021, avec l’ensemble de ses versions, la i10 était déjà numéro 1 des ventes des véhicules légers avec 5238 immatriculations. Ce nouveau succès en 2022 confirme l’engouement des tunisiens pour la marque Hyundai et son modèle phare, la Grand i10.

Hyundai Tunisie a également été élu “Service Client de l’Année 2023” pour la deuxième année consécutive, témoignage de la qualité de ses services de son engagement à fournir à ses client d des produits de qualité à travers un réseau de 20 agences réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes.

