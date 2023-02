La mairie de Sousse a entamé la mise en place du “programme de tri sélectif des ordures ménagères recyclables” (bouteilles en plastique et boites en aluminium).

Mohamed Ikbel Khaled, maire de Sousse, a appelé les habitants et les commerçants de la Médina à s’engager dans ce projet en conservant les déchets recyclables et en les mettant dans des sacs poubelles. Le transport des poubelles sera assuré deux fois par semaine (mardi et vendredi), a-t-il assuré.

Le programme de tri sélectif des déchets recyclables s’inscrit dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement et concerne, actuellement, les quartiers de Sidi Abdelhamid, Khezama et Sahloul.