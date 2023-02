Il ne s’agit pas d’informations Facebook ou des réseaux sociaux d’une façon générale, c’est la Banque de France qui donne cette alerte sur un nouveau phénomène d’arnaque : le faux chéquier.

En effet, après l’arnaque au faux, au faux crédit immobilier et aux faux livrets, la Banque de France souligne l’existence désormais de “faux chéquier“.

En effet, dans une publication datée du 21 février 2023, elle «… attire l’attention des particuliers et des entreprises sur l’existence de faux chèques en circulation, rédigés sur papier libre, sur lesquels elle (la Banque de France) apparaît comme étant la banque de l’émetteur». Et si la réduction d’un chèque sur papier libre est possible en France, il est toutefois important de savoir qu’aucun particulier ne peut, depuis 2021, détenir de compte auprès de la Banque de France, autrement dit la Banque centrale de France.

Selon yahoo.com, «… les arnaqueurs tenteraient de payer grâce à des chèques rédigés sur papier libre, mais en donnant de fausses informations». De ce fait, des faux chèques auraient été rejetés pour coordonnées erronées, pour la simple et bonne raison que le compte associé n’existe pas.

Est-ce une pratique courante dans d’autres pays, comme en Tunisie par exemple ?