1,8 milliard de dollars. C’est le montant record des engagements de la Banque mondiale au Maroc, selon la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah. C’était lors d’une réunion avec le directeur général des opérations à la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg, et le vice-président pour la région MENA à la Banque mondiale, Ferid Belhaj, rapporte Challenge.

Ces engagements concernent plusieurs secteurs structurants visant la promotion de la croissance économique du pays.

Nadia Fettah a également fait état des grands chantiers de réforme en cours engagés par le gouvernement marocain, notamment ceux ayant trait à l’accélération du développement économique et humain, le développement du secteur privé et la transition climatique.

Par ailleurs, elle a promis de tout faire pour la réussite l’organisation des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaires international (FMI), prévues à Marrakech en octobre 2023.

De leur côté, Trotsenburg et Belhaj se disent satisfaits de « la qualité et de la pertinence des projets de coopération entre le Groupe de la Banque mondiale et le Maroc », soulignant la « disposition de la Banque à poursuivre et à renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc… ».