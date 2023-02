Si l’on en croit des médias algériens, l’Algérie vient d’attirer un géant de l’industrie pharmaceutique. Il s’agit du laboratoire indien “Dr Reddy’s“, spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation des principes actifs, et de spécialités de génériques et biosimilaires.

L’annonce a été faite par le représentant du laboratoire pour la région de l’Afrique du Nord, Mahdi Malek Oukrine, lequel affirme du reste que neuf (9) molécules sont déjà enregistrées et 19 autres seront soumis à l’approbation des autorités sanitaires algériennes…

A ce rythme, l’Algérie est en passe de devenir une “terre promise” pour des grands laboratoires pharmaceutiques.