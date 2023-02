La prise prolongée de l’Antarène Codéine – autrement dit un médicament qui associe deux antidouleurs, en l’occurrence ibuprofène et codéine- serait nocive pour les patients. C’est l’Agence nationale (française) de sécurité du médicament qui alerte sur la dangerosité de ce médicament dans un communiqué, rapporte Midi Libre.

Plusieurs cas de toxicité rénale, gastro-intestinale et métabolique ont été signalés dans des pays où ce médicament est disponible sans ordonnance, explique l’agence dans son communiqué publié vers le 15 février 2023.

Et de poursuivre l’explication : « La prise prolongée de ce médicament cause des atteintes rénales (insuffisance rénale) et une baisse importante du taux de potassium dans le sang (hypokaliémie) pouvant être à l’origine de faiblesse musculaire et de troubles de la conscience. Des perforations et hémorragies dans l’estomac ou les intestins ainsi qu’une anémie sévère ont également été observées ».

Des effets secondaires qualifiés de “dangereux“ sont également apparus, lesquels peuvent entraîner le décès «… en cas de prise prolongée du médicament, d’abus et/ou de dépendance à la codéine ».

L’Agence européenne des médicaments (EMA) est elle aussi entrée dans le bal, demandant que «… que les effets indésirables et potentiellement dangereux soient ainsi ajoutés au résumé des caractéristiques du produit (RCP) et à la notice du médicament », rapporte Midi Libre.

Nous avons cherché en vain de savoir si ce médicament existe dans les pharmacies tunisiennes. Alors, chacun de nous doit être vigilent quant aux méfaits de l’Antarène Codéine.