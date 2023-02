Au sommaire de l’hebdomadaire WMC LeMag 134 du jeudi 23 février 2023 :

Inclusion financière et économique en Afrique : Où mettre le curseur ?

Le commerce intra-africain ne représente que 16% de la totalité des échanges du continent, contre 73% avec les pays européens et 52% avec les pays asiatiques. En 2021, les investissements directs étrangers (IDE) vers les pays africains ont atteint un niveau record de 83 milliards de dollars, soit 5,2 % des IDE mondiaux, contre 4,1 % en 2020, selon le rapport 2022 sur l’investissement dans le monde de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement).

Houcine Dimassi : “Rompre avec la bureaucratie et instaurer un nouveau contrat social pour stopper la désindustrialisation du pays “

“La première récession subie par le tissu industriel national au milieu des années 90 s’est accentuée avec la “révolte de 2011″. L’instabilité politique, les revendications ouvrières outrancières, la baisse de la productivité des travailleurs et le renchérissement excessif des coûts de production, ont fini par donner le coup de grâce à la plupart des filières industrielles, accélérant la détérioration de notre compétitivité et l’effritement de nos entreprises”.

Le Crowdfunding en Tunisie, un vrai potentiel, mais des risques à prendre en compte

Le Crowdfunding (ou financement participatif) est un type de financement qui a du potentiel en Tunisie, mais dont l’opérationnalisation doit être bien étudiée afin d’éviter un démarrage trébuchant et de minimiser les risques y afférents. C’est la conclusion à laquelle a abouti un séminaire sur “Le Crowdfunding, quel apport pour le financement des entreprises?”, organisé jeudi 16 février 2023 à Tunis par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF).

Diabète : «Les atouts de la Tunisie et l’expertise de l’ATPC nous ont encouragé à y implanter le centre de formation» assure Salim Bouzidi

Au commencement, il y avait tout juste Lohmann, une firme pharmaceutique fondée en 1851 par l’Allemand Julius Lüscher. 147 ans plus tard, en 1998, la il y eut la fusion entre Lohmann et l’entreprise autrichienne Rauscher. C’est ainsi que Lohmann & Rauscher est né. Le laboratoire figure aujourd’hui parmi les principaux développeurs, producteurs et vendeurs internationaux de dispositifs médicaux dont le traitement des plaies, la compression, l’immobilisation et les produits d’hygiène d’avant-garde.

Secteur du Leasing en Tunisie : Une année 2023 marquée par la morosité économique et le risque de pénurie

La morosité économique, les hausses répétitives du taux directeur de la BCT, les difficultés de financement et le risque de pénurie planant sur le secteur automobile, sont autant de défis qui pèsent sur le secteur du leasing pour l’année 2023, d’après une analyse, publiée le 16 février 2023, par l’intermédiaire en Bourse, MAC SA.

Tunisie – FMI : Et si les pays arabes du Golfe détenaient la clé ?

Les pays du Moyen-Orient doivent contribuer davantage pour aider les pays en difficulté financière de la région à réaliser des réformes et éviter un raz-de-marée, dont les conséquences n’épargnent personne. C’est le principal message de la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, et son équipe lors du 7ème Forum fiscal arabe, tenu les 12 et 13 février 2023 à Dubaï aux Emirats arabe unis.