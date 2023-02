En 2022, les start-ups en Afrique du Nord ont levé 1,1 milliard de dollars, ce qui représente 23 % du financement total levé par les start-ups en Afrique – et du nombre de transactions de plus de 100 000 dollars sur un an, nous apprend un post (en anglais) de Max Cuvellie.

La région a enregistré la deuxième plus forte croissance en termes de financements levés (+62 % sur un an) et la plus forte croissance en termes de nombre de transactions de plus de 100 000 dollars (+22 % sur un an).

L’Egypte reste en tête du peloton avec 3/4 des financements levés dans la région, bien que cette part soit au plus bas depuis au moins 2019, explique-t-il.

La Tunisie et l’Algérie ont franchi, pour la première fois, la barre des 100 millions de dollars, grâce à un “méga deal” chacun (respectivement InstaDeep Ltd et Yassir), bien que l’Algérie n’ait enregistré que 3 deals de 100 k$+, contre 37 en Tunisie.

Le Maroc a enregistré 38 transactions de plus de 100 000 $ mais “seulement” 18 millions de dollars de financement, ce qui en fait le seul pays à enregistrer une croissance négative en glissement annuel.

La part de la région dans le montant levé sur le continent (23%) est supérieure à sa part dans la population africaine (15%, +8pp) mais inférieure à sa part dans le PIB (30%, -7pp), calcule Cuvellie.