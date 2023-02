L’Algérie et le Royaume de Jordanie souhaitent renforcer leurs domaines de coopération. C’est ainsi qu’on pourrait comprendre la visite d’une forte délégation d’industriels jordaniens à Alger conduite par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Approvisionnement et également ministre du Travail, Youssef Al-Shamali.

La délégation a été reçue par le Premier algérien, Aïmene Benaderrahmane.

L’état et les perspectives des relations bilatérales ont été évoqués à cette occasion, ainsi que « la disposition des deux parties à œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux pays, en accordant des opportunités d’investissement et en dynamisant les mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines », rapporte APS.

A l’occasion de cette visite, il a été question de la mise en œuvre de la feuille de route algéro-jordanienne pour le renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement pour la période 2023-2025, que les deux parties sont disposées à mettre en œuvre.