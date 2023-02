Active au Bénin et au Burkina Faso, Qotto est une start-up d’origine française fondée en 2016 qui fournit de services de microfinance, d’internet et d’énergie solaire hors réseau. Elle annonce la levée de 8 millions de d’euros, et ce dans le cadre de son ambition de se développer aussi bien dans le reste des pays d’Afrique occidentale que dans ceux d’Afrique orientale, selon Forbes Afrique.

L’opération de levée de fonds a été organisée par le groupe mauricien IBL.

Dans un communiqué, l’entreprise souligne ceci : « L’accord de financement est un mélange de dette et de capital, qui sera utilisé par Qotto pour développer ses opérations en Afrique de l’Ouest, étendre son réseau de distribution et améliorer ses services, étendre sa présence géographique et atteindre 25 000 clients actifs d’ici la fin de 2023 » contre 11 000 clients actuellement. Un vrai challenge.

Pour commencer, Qotto utilisera les financements obtenus pour lancer ses opérations en Côte d’Ivoire puis en Afrique de l’Est.

Pour ce faire, elle pourra compter sur l’expérience industrielle et commerciale du groupe IBL en Afrique avec lequel la start up a signé un partenariat pour déployer ses systèmes solaires domestiques.