Après son passage à Sousse et à Alger, l’association Jiser présente la troisième étape des Résidences Jiser 2022/2023, qui se déroulera à Barcelone (Espagne), avec la participation des trois derniers artistes sélectionnés dont la tunisienne Amira Lamti.

Amira Lamti est une artiste visuelle. Elle a récemment obtenu son master de recherche en arts plastiques à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse. Elle a également obtenu sa licence en photographie, domaine dans lequel elle choisit d’aiguiser ses premières expérimentations artistiques.

Exposant régulièrement ses oeuvres depuis cinq ans, Amira a achevé sa résidence artistique au Centre des Arts Vivants de Rades avec un solo show à Yosr Ben Ammar Gallery dans le cadre de la Biennale de Jaou 2022. Cette artiste “se montre éprise par la sublimation d’une existence matérielle par une interprétation artistique intuitivement arrangée. Elle découpe ses réalités en rêves pour construire, par une démarche narrative d’une plasticienne contemporaine, un récit photographique libre”.

Les processus de recherche et les créations des trois artistes sélectionnés seront exposés au Fort Pienc (quartier à Barcelone) à partir du 23 février et jusqu’à la fin du mois de mars 2023. Dans le but d’élargir les voies de connexion et de réflexion, un programme public d’actions et d’interventions a été élaboré, en ouvrant les champs de dialogues avec une sélection de professionnels de l’art et de la culture.

Ces résidences se veulent selon Jiser un pont d’échange et un outil au service des artistes et de leurs productions.

Les Résidences Jiser 2022/2023 sont rendues possibles grâce à la collaboration au niveau de la Tunisie de la Galerie d’art Elbirou à Sousse et de l’Institut Cervantes.

Jiser, qui signifie “pont” en arabe, est une association à but non lucratif basée à Barcelone, dont l’objectif est de promouvoir la création artistique et l’utilisation de l’art comme outil de transformation sociale dans la région méditerranéenne, par le biais d’activités conjointes favorisant l’échange et le rapprochement entre les différentes réalités artistiques et culturelles de la région.