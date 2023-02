Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a inauguré, vendredi 17 février 2023, à la Maison de Tunisie à Paris, le premier Salon de l’immobilier et du financement bancaire, organisé durant trois jours en partenariat avec l’Office des Tunisiens à l’étranger et la radio universitaire (RTU) à Paris.

A cette occasion, Ezzahi, qui était accompagné d’une délégation, a visité les stands de ce Salon comportant les divers exposants parmi les banques tunisiennes et les sociétés de promotion immobilières, les sociétés d’assurance, les agences de voyages et l’office des tunisiens à l’étranger, soulignant que ce salon constitue un trait d’union entre la communauté tunisienne à l’étranger et la Tunisie, selon un communiqué publié par le ministère.

Dans le cadre de sa visite, Ezzahi a rencontré les membres de la communauté tunisienne et les compétences tunisiennes résident à Paris et auditionné leur préoccupations et propositions en vue de promouvoir davantage les différentes mesures décidées par la Tunisie en faveur de la diaspora tunisienne.

Il a salué les efforts déployés par les tunisiens résident à l’étranger pour soutenir la Tunisie, illustrés dans l’élan de solidarité des associations tunisiennes en France.