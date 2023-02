Bizerta Resort Congress & Spa organise, vendredi 17 février 2023, un séminaire sur le thème de «la certification, un outil de gestion et de qualité», à l’hôtel à Bizerte.

Ce séminaire est organisé en partenariat avec l’INNORPI, le CITET, la Chambre de commerce et d’industrie de Bizerte, CONECT Bizerte, le bureau de certification SGS et le cabinet de formation et d’études Leader Consulting.

L’objectif de ce séminaire est de mettre en valeur les avantages de la certification ; à savoir :

1- Mettre en confiance le client et accroître sa satisfaction.

2- Travailler et gérer suivant des normes internationalement reconnues

3- Améliorer l’image du produit, sa notoriété et sa commercialisation

4- réduire les charges

5- Faciliter le travail du personnel et sa gestion

6- Instaurer une culture d’entreprise et sa pérennité.

Sont invitées à ce séminaire les entreprises de Bizerte et de sa région pour les encourager à s’engager dans un processus de certification.