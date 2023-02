L’Institut supérieur des études technologiques (ISET) à Tataouine a organisé, les 15 et 16 février 2023, la deuxième session des Journées du partenariat avec l’environnement (JPE) sur le thème, ” La transition énergétique, opportunités et enjeux “.

Cette manifestation a permis le lancement par l’ISET du “Centre des solutions durables et efficaces de la transition énergétique”, qui s’inscrit dans le droit fil d’une démarche nationale et internationale ayant fait le choix des énergies renouvelables et propres et de la maîtrise de l’énergie, souligne Massaouda Najeh, directrice de l’ISET de Tataouine.

Plusieurs interventions portant sur les énergies renouvelables et les solutions durables et l’amélioration des systèmes hybrides, outre des ateliers spécialisés dans l’économie verte, destinés aux étudiants étaient inscrits au programme de cet événement.