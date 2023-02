A l’occasion de la célébration de la Journée internationale du cancer des enfants, le 15 février de chaque année, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, se sont rendus à l’hôpital des enfants Béchir Hamza à Bab Saadoun.

La visite a permis aux deux ministres de s’enquérir de l’état de santé des enfants malades et des conditions d’hospitalisation.

Ils ont également pris connaissance des conditions de travail du cadre médical et paramédical et les efforts fournis afin de promouvoir les prestations sanitaires selon les normes internationales.

La célébration de la Journée internationale de cancer des enfants est une occasion pour sensibiliser les citoyens à l’importance de lutter contre cette maladie et la prévenir notamment avec un dépistage précoce en plus de fournir un encadrement psychologique aux enfants malades et à leur famille, ont souligné les deux ministres.