Une convention de partenariat a été signée entre le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzahra) et l’association ADS-Action et Développement Solidaire (Tunisia88).

Cette convention de partenariat, informe Ennejma Ezzahra sur sa page Facebook, vise à offrir aux clubs de Tunisia88 ainsi qu’au CMAM plus d’opportunités artistiques, à approfondir leurs formations et à élargir leur spectre relationnel. L’objectif étant de mettre en valeur le patrimoine musical et architectural tunisien du Palais Ennejma Ezzahra à travers des concerts et des activités musicales de Tunisia88.

Ce partenariat aspire à ouvrir aux jeunes musiciens de “Tunisia88” de nouvelles perspectives et de leur offrir des opportunités de se produire sur une scène de renommée en Tunisie, tout en y ajoutant un esprit jeune et moderne.

Tunisia88 est un programme qui soutient plus de 500 clubs de musique extra-scolaire dirigés par les élèves. Ces clubs suivent un cycle annuel d’activités, comprenant des formations en leadership pour la cohésion sociale, et des formations en créativité afin de leur permettre de composer leurs propres chansons, avec leurs propres mots, mélodies, messages et vidéos.

Ils créent également leurs propres événements musicaux afin d’avoir un impact positif sur leurs communautés. Ce programme ainsi que tous les concerts, sont présentés avec la double conviction que la musique cultive le respect de la différence et que les artistes peuvent être des citoyens du monde.

Tunisia88 est un programme conjoint de l’ONG tunisienne, Action et Développement Solidaire, et de 88 International. Il bénéficie de l’accompagnement de l’Institut de la Banque Européenne d’Investissement et de l’appui du ministère de l’Education nationale de Tunisie.