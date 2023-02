La première session du Forum arabe de la culture et des arts a été organisée, mardi 14 février 2023, au siège de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) à Tunis.

Des représentants des missions diplomatiques arabes accrédités en Tunisie et des figures du monde des arts et de la culture ont pris part à ce premier rendez-vous annuel organisé par le département de la culture à l’ALECSO en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles.

Le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Ould Amar, a déclaré que la tenue de ce Forum traduit des principes généraux régissant le fonctionnement de l’Organisation et son programme d’action pour la période 2023-2028. L’objectif est de faire connaitre ce programme futur, de créer des partenariats arabes et d’élargir le nombre des projets réalisés sous l’égide de l’organisation et leurs bénéficiaires, a-t-il expliqué.

Il a évoqué la volonté de réunir les divers acteurs culturels en région arabe autour de programmes de partenariat pour un échange d’expertise. L’ultime but est de mettre en place d’un véritable dialogue en tirant profit des idées, expériences et propositions des divers intervenants, a-t-il encore dit.

Le responsable de l’organisation arabe est revenu sur les projets de l’ALECSO dans les domaines de la culture et des arts, réalisés au cours des dernières années, notamment en 2023. A cet égard, il a évoqué les cycles de formation et les publications de l’Alecso et sa participation à des manifestations d’envergure, à l’instar de la 23e Conférence des ministres arabes de la culture (Arabie Saoudite), et le 18e Sommet de la Francophonie (Tunisie).

Création d’un orchestre féminin arabe sous la direction d’Amina Srarfi

A cette occasion un hommage a été rendu à des calligraphes, artistes et dirigeants d’institutions culturelles ayant contribué à l’organisation du programme parallèle du Sommet de la Francophonie à Djerba.

La Chaire de l’ALECSO pour la musique a attribué son certificat à feu Kaddour Srarfi (1913-1977), en guise de reconnaissance à sa contribution dans le développement de la musique classique nationale. Il a été remis par le directeur général de l’ALECSO à la fille du célèbre compositeur et musicien tunisien, Amina Srarfi.

Mohamed Ould Amar a également annoncé la création d’un “Orchestre féminin arabe” qui sera placé sous la direction d’Amina Srarfi.

Cette dernière dirige la troupe “El Azifet” dont les membres sont toutes des femmes. Elle a assuré la direction d’un spectacle musical d’une demi-heure, en compagnie d’une troupe musicale, dans lequel ont été interprétées des partitions traduisant le patrimoine sonore dans chaque pays arabe.

A l’occasion du Forum, des expositions sur le patrimoine mondial dans les pays arabes, d’arts plastiques, de photographies “El Qods est palestinienne”, de calligraphie et de céramique ont été exposés dans le hall central de l’ALECSO.