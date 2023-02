L’édition 2023 du classement Forbes des 100 femmes d’affaires les influentes de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) vient d’être dévoilée, dans laquelle figurent notamment deux Tunisiennes.

La liste des femmes d’affaires les plus puissantes de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) a récemment été publiée. Elle comprend cette année 100 candidates issues de 27 secteurs différents et de 27 nationalités.

Le premier constat montre que le secteur des services bancaires et financiers occupe la première position, avec 23 entrées. Il est suivi par les entreprises diversifiées (11 femmes), le secteur des investissements (8), du secteur de la vente au détail (6) et le secteur de la santé (5).

Jalila Mezni, co-fondatrice et PDG de la Société d’articles d’hygiène (SAH) se classe au 45ème rang du classement de Forbes Middle East.

Selma Babbou, qui se positionne au 72ème dans la liste des 100 femmes les plus influentes du Moyen-Orient et Afrique du Nord, compte une trentaine d’années d’expérience au sein du groupe bancaire Amen.

Par pays, ce sont les Emirats arabes unis qui comptent le plus grand nombre de représentantes dans le classement (15 femmes), suivis de l’Egypte (12 femmes), de l’Arabie saoudite (11), du Koweït (8) et du Maroc avec 5 femmes.

Enfin, pour l’élaboration de son classement, le magazine Forbes Middle East a pris en considération plusieurs critères, à savoir entre autres :