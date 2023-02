La cotation des titres de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Papier Carton (SOTIPAPIER) sera suspendue durant les séances de bourse des 13 et 14 février 2023 et reprendra à partir du 15 février 2023, a fait savoir, lundi, la Bourse de Tunis.

Cette suspension intervient à la demande du Conseil du Marché Financier, et ce, suite à la publication de l’avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat obligatoire (OPA) sur les actions de SOTIPAPIER, initiée par les sociétés agissant de concert “SANGO ELLIS S.A” et “S&S ELLIS HOLDING”.

La SOTIPAPIER est un acteur de référence sur le marché africain du papier ondulé et du papier kraft pour sac. Elle a été introduite en bourse en mars 2013.