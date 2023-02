Le prince héritier, Mohamed Ben Salman, est décidé de moderniser son royaume au sens économique et social du terme. Compris autrement, l’Arabie saoudite va doubler son attrait, déjà religieux (les deux hajj) et touristico-commercial.

En effet, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, intitulée « Neom is real » -Neom existe vraiment, en français-, montre que les travaux de ce mégaprojet touristique avancent.

« Il est vrai que les chiffres comme les images de synthèse évoquant ce projet aussi titanesque que délirant peuvent pousser à s’interroger sur la faisabilité d’un tel projet à 500 milliards de dollars. C’est pourquoi les Saoudiens ont voulu cette fois-ci ancrer leur projet dans le réel. Et aussi en profiter pour faire appel à des investisseurs, le fonds d’investissement de Neom n’étant doté «que» de 80 milliards de dollars », écrit Le Figaro.

Il faut rappeler que ce projet titanesque s’articule autour de quatre villes. D’abord The Line (la ligne) est une cité qui s’étalera sur 200 mètres de haut, 500 mètres de large et plus de 170 kilomètres de long et qui va relier la région de Tabuk au golfe d’Aqaba.

Ensuite, il y aura un Club privé et un golf. Et là, les Saoudiens n’ont pas voulu faire les choses à moitié. La vidéo montre en tout cas qu’ils ont fait appel à des grands noms mondiaux de l’architecture : OMA (l’agence néerlandaise de Rem Koolhaas), le cabinet londonien Adjaye Associates créé par le Tanzanien David Adjaye, les Américains de Morphosis, les Autrichiens de Coop Himmelb…

Tout pourrait aller même plus vite que prévu, parce que l’un des quatre sites du projet, en l’occurrence le Sindalah, pourrait ouvrir ses portes dès 2024. «…L’endroit se présente comme une île luxueuse sans doute réservée à des membres d’un club select avec un golf très verdoyant, ce qui pousse évidemment à s’interroger sur les qualités écologiques du site mises en avant », selon le journal français.

Tout ceci pour dire que l’Arabie saoudite restera certes sans doute un « pays religieux » -pour longtemps encore-, mais il poursuit son ouverture et sa modernité.

D’ailleurs, pour étayer cela, rappelons que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), a ouvert sa première antenne régionale, en 2021, en Arabie saoudite.