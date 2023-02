Le Musée des arts populaires et des traditions de Gabès abrite, du 11 février au 4 mai 2023, l’exposition “Fibres” de Mohamed Amine Hamouda, avec Najah Zarbout. Programmée dans le cadre de “Oasis Days”, l’exposition regroupe des œuvres inspirées des éléments naturels de l’oasis et liées à son contexte.

Elle se tient dans un monument historique, une médersa de l’époque mouradite construite en 1692, transformée en musée -le musée ethnographique de Gabès, également appelé musée des arts populaires et des traditions de Gabès ou musée Sidi Boulbaba.

Le travail de Mohamed Amine Hamouda relève de la recherche expérimentale. Il explore et met en avant les ressources naturelles de Gabès pour susciter la réflexion sur le potentiel de l’oasis et de sa région.

Dans cette exposition à deux mains, il présente ses teintures et papiers fabriqués à la main et pour la première fois des bijoux. Utilisant exclusivement des plantes et des éléments naturels trouvés dans l’oasis, Hamouda documente la biodiversité menacée et la richesse des écosystèmes de l’Oasis.

L’artiste explore des médiums basés sur la diversité botanique de sa région et ravive ainsi les histoires perdues et manquées d’avant la colonisation industrielle.

Les œuvres de l’artiste Najah Zarbout quant à elles sont le résultat d’une collaboration avec Hamouda, effectuée dans le cadre de sa résidence à Gabès en octobre 2022.

Du gaufrage au pliage ou à la lacération, en diverses combinaisons mêlant lumière, lignes et découpes, elle crée un dialogue avec le papier. Son travail se concentre sur les racines et les éléments trouvés sous le sol de l’oasis : du papier découpé transparent sous forme de racines végétales ou de toiles d’araignées, visibles à travers leurs ombres lorsque les lumières sont repérées sur elles. Son œuvre joue sur cette ligne ténue entre l’existence et l’extinction, à laquelle l’oasis fait face.

Cette exposition soutenue par le laboratoire de recherches destiné aux artistes “la Boîte” fait partie du projet “Oasis Days”, initié par l’association “Focus Gabès”. La scénographie a été conçue et réalisée par l’architecte et designer Chacha Atallah.

Artiste visuel, scénographe et enseignant universitaire à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès, Hamouda s’est concentré durant ces dernières années, sur une recherche expérimentale qui consiste à exploiter ce que nous offre la terre de pigments et de fibres colorées. Il fabrique ses teintures et ses papiers issus uniquement d’éléments naturels et végétaux.

Il expose depuis 2010 en Tunisie et à l’étranger (Maroc, Grèce, Turquie, Allemagne, Koweït…), dans des expositions personnelles comme “Transcendance” en 2016 à Gabès, “A fleur de papier” en 2018 à Elbirou (Sousse), “Transe-papier” en 2019 à la galerie de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès, ou dans des expositions de groupe: “Le XXième siècle sera-t-il africain ?” en 2019, “Trivium” en 2020, “Vous êtes la danse” en 2021, etc.

Il a remporté plusieurs prix notamment le 1er prix du festival “Festimed” de Hammamet (2007) et le 2ème prix de la Biennale des Artistes Arabes de Kuwait (2019).

Originaire de Kerkennah, Najah Zarbout a été reçue, après des études à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne où elle obtient un doctorat en Arts et Sciences de l’Art.

Elle occupe actuellement un poste de maître-assistante à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse.

Zarbout s’intéresse à des sujets liés à l’actualité, à l’individu et à la société contemporaine. Ses réalisations plastiques traitent du rapport à l’autre dans ses différents aspects. Elle propose ainsi une métaphore de l’humain dans sa soumission ou sa désobéissance et invite le spectateur à un voyage imaginaire à travers la matière du papier.

Sa pratique artistique prend des formes diverses, allant du dessin à la vidéo, en passant par la photographie et l’installation. En 2018, Najah Zarbout a représenté la Tunisie à la Biennale de Dakar (Sénégal).

En plus d’un nombre important d’expositions personnelles et collectives, son travail a été montré dans plusieurs foires et salons en Tunisie et à l’étranger (France, Suisse, Belgique, Maroc, Koweït, etc.). Elle est lauréate du Grand Prix Arts Plastiques du festival “Ici et demain” en 2008 (France).

Ses oeuvres sont présentes dans la collection de l’Etat tunisien et dans plusieurs collections privées en Tunisie et à l’étranger.