À l’occasion de la 59ème Journée du commerce en Corée, Mehdi Mahjoub, directeur général de Hyundai Tunisie, a été distingué par un certificat de mérite en reconnaissance publique pour a sa contribution à la promotion des échanges entre la Corée du Sud et la Tunisie.

Ce certificat lui a été décerné par le gouvernement sud-coréen, signé des mains du ministre du Commerce, de l’Industrie et l’Energie en personne, Lee Chang-yang, et c’est l’ambassadeur de Corée en Tunisie, SUN Nahm-kook, qui le lui a remis, devant l’équipe de la marque coréenne en Tunisie, mais aussi des journalistes de la place, et ce jeudi 9 février 2023 au showroom de Hyundai à Ain Zaghouan.

A noter au passage que cette distinction est décernée annuellement à des personnalités qui ont contribué de manière significative au renforcement des liens économiques entre la Corée du Sud et leurs pays. Et son attribution au directeur de général de Hyundai Tunisie, Mehdi Mahjoub, témoigne de sa totale implication mais aussi de son dévouement à favoriser la coopération entre la Tunisie et la Corée du Sud.

Mr. Mehdi Mahjoub est un acteur clé de l’industrie depuis de nombreuses années

Mehdi Mahjoub devient ainsi le premier Tunisien à recevoir cette distinction depuis sa création, et la seule personnalité étrangère à la recevoir pour cette année 2023.

Et les mots du diplomate coréen montrent si besoin est la satisfaction du gouvernement sud-coréen à l’égard du manager tunisien : « Mr. Mehdi Mahjoub est un acteur clé de l’industrie depuis de nombreuses années, écrit Nahm-kook, faisant constamment preuve d’un leadership et d’innovation exceptionnels dans son domaine. Son dévouement à l’excellence et son engagement à faire avancer l’industrie ont eu un impact significatif sur l’économie et l’ont consacré comme chef de file dans son domaine ».

En outre, les contributions de Mr. Mahjoub en tant que membre fondateur et secrétaire général de la Chambre de commerce tuniso-coréenne ont été nombreuses et variées. En effet, pendant plus de 15 ans, il a joué un rôle de premier plan dans le développement des relations tuniso-coréennes qui ont été couronnées par la création de la Chambre de commerce en mai 2021.

Le prix d’encouragement à Hyundai Tunisie

Cette cérémonie fut aussi l’occasion de distinguer Hyundai Tunisie avec la première édition du prix d’encouragement de l’ambassadeur de la Corée du Sud en Tunisie pour le “Meilleur partenaire en Tunisie“.

« Hyundai Tunisie a été honorée pour ses efforts dans la promotion du commerce équitable et des pratiques commerciales durables entre les deux pays. Elle a donné l’exemple et a joué un rôle majeur dans l’établissement d’une relation commerciale plus responsable et éthique entre les deux pays », indique un communiqué.

Ces prix témoignent de la compétence, de la rigueur et de la confiance qui régissent la relation qui a été établie entre Hyundai Tunisie et le constructeur Sud-coréen

Mehdi Mahjoub n’a pas manqué de réagir face à ces récompenses de la part du gouvernement coréen en déclarant : « Je suis très honoré par ces prestigieux prix. Ces distinctions sont très importantes parce qu’elles permettent de distinguer la qualité du travail que nous apportons chaque jour sur des opérations assez complexes. C’est cela qui est reconnu aujourd’hui. Ces prix témoignent de la compétence, de la rigueur et de la confiance qui régissent la relation qui a été établie entre Hyundai Tunisie et le constructeur sud-coréen ».

L’ambassade de Corée du Sud, la Chambre de commerce tuniso-coréenne adressent leurs plus chaleureuses félicitations à Mehdi Mahjoub et à l’ensemble de la communauté Hyundai Tunisie pour cette reconnaissance ô combien méritée !