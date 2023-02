Les para-athlètes tunisiens ont terminé leur participation au Meeting international de Tunis de Para-athlétisme “Grand Prix” (6-8 février) en haut du podium avec 34 médailles (16 or, 10 argent et 8 bronze).

La Tunisie, qui domine le tableau des médailles depuis le démarrage du meeting, devance, au terme de cette 3e et ultime journée, l’Irak et ses 15 breloques (8 or, 5 argent, 2 bronze), l’Ouzbékistan 14 médailles (6 or, 7 argent, 1 bronze), le Maroc et ses 11 médailles (5 or, 3 argent, 3 bronze) et l’Arabie Saoudite avec 8 médailles (3 or, 3 argent, 2 bronze).

L’Espagne ferme la marche à la 15 place avec une seule médaille décrochée, le bronze.

Le mercredi 8 février 2023, six breloques en or ont été raflées par les Tunisiens: Fadhila Naffeti au lancer du poids (F54), Raouaa Tlili au lancer du disque (F41), Mohamed Farhat Chida au saut en longueur et au 400m (T38), Sonia Mansour au 400m (T38) et Wajdi Boukhili au 5000m (T12).

L’argent est revenu à Hatem NAsrallah au 5000m (T12), Mabrouka Hmida au lancer du poids (F54) et Fethia Amaimia au lancer du disque (F41).

Amir Soltani (F11) et Maroua Brahmi (F32) se sont quant à eux contentés du Bronze.

Tableau des médailles :

Or ARG BRO

1. Tunisie 16 10 8

2. Irak 8 5 2

3. Ouzbékistan 6 7 1

4. Maroc 5 3 3

5. Arabie Saoudite 3 3 2

6. Inde 3 1 2

7. Malaisie 3 1 0

8. Angola 2 2 4

9. Qatar 2 1 2

10. Algérie 1 7 1

11. Turquie 1 1 2

12. France 1 0 1

13. Guinée 0 3 3

14. Roumanie 0 0 2

15. Espagne 0 0 1.