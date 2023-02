Le président de la République Kais Saied a inauguré, vendredi, à la délégation de Mareth (Gouvernorat de Gabès), l’autoroute A1 reliant Gabes-Ras Jedir, qui s’étend sur 176 kilomètres.

D’un coût de 1,250 milliard de dinars, ce projet porte sur neuf tronçons dont quatre reliant Gabès et Médenine sur une longueur de 84 km.

Ce projet comprend des passages supérieurs, des grands ouvrages hydrauliques, des échangeurs et des stations de service.

Le projet vise, également, à favoriser une liaison avec l’autoroute Trans maghrébine qui devrait traverser la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye.

Il s’agit, également, de développer l’activité économique, de booster l’investissement et de relier la capitale Tunis, les régions du sud-est et de l’intérieur aux régions côtières du pays, outre l’amélioration du flux de circulation et la sécurité des usagers de la route.

Saied a mis l’accent dans ce cadre sur l’importance de cette route, programmée depuis les années 70, qui ne manquera pas de rapprocher la distance pour les gouvernorats du sud-est.

Et d’ajouter que cette route représente la pierre angulaire du projet de l’autoroute Trans maghrébine et la route transsaharienne qui reliera l’Afrique du Nord à son sud.