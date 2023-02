Le ministre tunisien de la Santé, Ali Mrabet, a participé, du 30 janvier au 02 février 2023, à la deuxième édition du Sommet ” Future of Health ” (l’avenir de la santé), qui s’est tenu à Dubaï, aux Emirats arabes unis, sur le thème de la protection sanitaire à l’ère du ” Métavers “.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, les participants ont discuté de l’avenir de la protection sanitaire à l’ère du ” Métavers ” et du rôle du futur médecin dans le prolongement de l’espérance de vie des individus.

Le sommet, qui s’est tenu parallèlement à l’exposition ” Arab Health ” aux Emirats arabes unis, a également abordé l’impact de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies numériques sur la créativité et l’innovation dans les domaines de la médecine et des soins de santé dans divers pays.

En marge de cette participation, Mrabet a rencontré un certain nombre de médecins tunisiens résidents aux Emirats arabes unis ainsi que ses homologues de l’Arabie Saoudite et d’Egypte, outre un entretien avec le vice-président des Emirats arabes Unis et président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Mohamed Ben Rached Al Maktoum.