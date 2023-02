Chaque kilomètre du littoral tunisien reçoit quotidiennement environ 9,5 kilogrammes de plastique, selon les résultats d’un diagnostic préliminaire mené en 2021, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les déchets en plastique.

Ce diagnostic révèle également que les plages de Monastir, Nabeul, Mahdia, Sfax et Médenine sont les plus polluées par les déchets plastiques, a fait savoir la directrice de la qualité de vie au ministère de l’Environnement, Awatef Larbi.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, dans le cadre de la manifestation “Clean-up year”, Messi a fait savoir que son département œuvre actuellement, en collaboration avec 11 experts de la Banque Mondiale (BM), à élaborer une stratégie pour un littoral sans plastique.

Une autre étude est en cours d’élaboration en partenariat avec l’Union européenne pour lutter contre la pollution plastique.

Selon elle, il est temps d’appliquer le décret gouvernemental n°32 pour l’année 2020 relatif à l’interdiction des sacs plastiques à usage unique et qui est resté bloqué, depuis 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.

Ce décret a permis seulement l’interdiction de la production des sacs plastiques à usage unique, depuis le 1er septembre 2022. Le décret gouvernemental du 16 janvier 2020 devrait entrer en vigueur à compter du 1er mars 2020 pour les centres commerciaux et les pharmacies, et le 1er janvier 2021 pour tous les producteurs, importateurs, distributeurs et détenteurs des sacs en plastique.

Le groupement professionnel du plastique relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a appelé le gouvernement à suspendre, jusqu’au 31 décembre 2023, l’application du décret gouvernemental n° 2020-32 du 16 janvier 2020, fixant les types de sacs en plastique dont la production, l’importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur, en raison des difficultés auxquelles font face les industriels.

A rappeler, une opération de sensibilisation citoyenne “clean up month” organisée, du 14 août au 4 septembre, a permis de collecter 1 185 kg de déchets légers dans le cadre des 278 interventions engagées dans les différentes régions du pays.

Cette opération a permis de collecter les déchets légers (plastique, papier, carton, verre et aluminium) qui échappent aux circuits officiels, notamment, les déchets accrochés aux arbres, arbustes et buissons le long des routes et autoroutes et dans les villes.

En Tunisie, 4,2 milliards de sachets sont consommés annuellement, dont un milliard sont produits localement et sont par la suite jetés en pleine nature, sans que la moindre quantité ne soit recyclée.