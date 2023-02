La mairie de Sfax a présenté, lors d’une rencontre avec les médias organisée jeudi 2 février 2023, le projet “Mobilité active et intelligente à travers des actions et initiatives novatrices en matière d’économie d’énergie et de résilience aux changements climatiques”.

Financé par l’Union européenne moyennant une enveloppe de 17 millions dinars, ce projet a été initié en juin 2022 par plusieurs structures dont les mairies de Sfax, Chihia, Taparura, la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, le Réseau méditerranéen des villes, la région de Catalogne (Espagne) et l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Il porte en particulier sur la réalisation de sept projets innovants dont l’installation d’une station photovoltaïque et d’un centre de gestion intelligente du trafic routier et le développement de la mobilité électrique ainsi que l’aménagement de passages pour piétons et des voies de bus, motos et vélos électriques.

Le projet vise, aussi, à concevoir de nouveaux modèles routiers à Sfax et Chihia et une infrastructure intelligente à Taparura et à mettre en place un système d’information géographique et un observatoire de mobilité urbaine.

Riadh El Haj Taieb, directeur général des mégaprojets à la mairie de Sfax, a indiqué que ce projet est d’une durée de quatre ans et vise à réduire la congestion routière et la pollution dans la ville causée par les moyens de transport.

Selon le maire de Sfax, Mounir Elloumi, la municipalité a adhéré au projet de transition énergétique et de maîtrise d’énergie (lancé en 2012) en partenariat avec la GIZ, rappelant que la mairie avait obtenu les prix du “Jury des Trophées Initiatives Climat COP22″ et de l'”Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie” en tant que municipalité pilote en matière de politiques d’efficacité énergétique.