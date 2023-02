Une convention-cadre a été signée, mercredi 1er février 2023, entre la Cité des sciences à Tunis (CST) et le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle (CNFCPP) pour la formation de 279 agents et détachés à la CST dans plusieurs spécialités, et ce conformément aux besoins d’amélioration de la rentabilité professionnelle et de développement des services institutionnels.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur général de la CST, Fathi Zagrouba, a signalé que cette convention vise à renforcer les capacités professionnelles des agents de la CST pour leur ouvrir des perspectives de promotion professionnelle.

Cette convention, qui s’étale sur une période de 3 ans, sera accompagnée d’autres conventions spécifiques selon les domaines de formation, a-t-il ajouté, faisant remarquer qu’un budget de 100 000 dinars a été réservé à la mise en œuvre de ces conventions.

Selon Zagrouba, l’amélioration de la rentabilité professionnelle s’inscrit dans le cadre de la promotion de la diffusion de la culture scientifique auprès de toutes les catégories sociales selon les normes internationales, rappelant que l’objectif principal est d’édifier une société du savoir capable de générer de la richesse et du développement.

Pour sa part, la directrice générale par intérim du CNFCPP, Sana Darmoul, a souligné l’importance du capital humain dans le développement de l’entreprise, estimant que la convention contribuera à l’amélioration de la rentabilité professionnelle.