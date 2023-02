Par ailleurs, durant la 52ème réunion du Forum de Davos, tenue du 16 au 20 janvier 2023 en Suisse, les thématiques de l’énergie renouvelable, le changement climatique, le développement durable et l’économie circulaire ont été à l’ordre du jour de ce conclave supposé être celui des riches capitalistes et des puissants politiques.

Les intervenants à la session d’ouverture du Forum, qui avait déjà pour thème “En harmonie avec la nature”, parmi lesquels la ministre brésilienne de l’Environnement et du changement climatique, Marina Silva, ont reconnu que “le changement climatique est aujourd’hui une réalité indéniable et que les modes de vie actuels et les pratiques organisationnelles doivent changer si nous espérons restaurer la santé de la planète et protéger le bien-être des générations actuelles et futures”.